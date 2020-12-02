غدا.. "مجرة أندروميدا" يفتتح عروض مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة

تفتتح عروض مسابقة أسبوع النقاد الدولي، لمهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة والنصف من مساء غد الخميس، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وذلك بفيلم "مجرة أندروميدا"، إخراج موريه راتشا، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم إنتاج مشترك بين فرنسا، كوسوفو، إسبانيا، إيطاليا، جمهورية شمال مقدونيا، وتدور أحداثه حول أب خمسيني أرمل لا يجد عملا ولا سكنا، يضطر للإقامة في عربة مقطورة، كما يرتبط بعلاقة غير تقليدية مع فتاة ليل. وعندما تخرج ابنته من الملجأ وتقيم معه في المقطورة، يواجهان معا سؤالا شديد الصعوبة: هل باستطاعتهما عيش حياة أفضل؟

وتفتتح في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

بعد عرض الفيلم البريطاني "الأب" إخراج فلوريان زيلر، الليلة في حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، يخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب" في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

الفيلم الذي يشهد مهرجان القاهرة الليلة عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.