عاجل.. هجوم جديد لأسماك القرش على سائحة بمرسى علم

هجوم جديد من سمكة قرش شهدته مدينة مرسى علم اليوم على سائحة أثناء ممارسة الغوص، نتج عنه إصابة طفيفة بالكتف اليسرى استدعى تقطيبة لتعاود السائحة ممارسة رحلتها.

وقال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إنه تم التعامل باحترافية مع الحادث وإخراج السائحة والفوج المرافق لها بكل هدوء ونقلها على الفور للمستشفى بمرسى علم حيث تم علاج الجرح السطحي، وأرسلت وزارة البيئة لجنة على الفور للوقوف على أسباب الحادث والتي قد تكون سببا في استثارة سمكة القرش ما أدى للهجوم.

وكشف التقرير الأولي للجنة عن أن سمكة قرش "ذات الزعنفة البيضاء" شنت هجوما على السائحين، وكان تعامل الغواصين في غاية الاحترافية وتم التعامل مع الموقف وتلافي أي هجوم آخر على أي من الموجودين في المياه، وسيتم رصد الموقف خلال الأيام المقبلة للوقوف على أسباب استثارة السمكة، ما أدى لهجومها.