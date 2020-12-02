سقط فجأة.. وفاة طبيب أطفال أثناء عمله في مستشفى المنشاوي بطنطا

توفي الدكتور محمد عبدالقادر عميرة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى المنشاوي العام، اليوم، في أثناء عمله ومروره على حضانات الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى، نتيجة هبوط حاد وبشكل مفاجئ.

وقال الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، أن الطبيب حضر في الثامنة من صباح اليوم لممارسة، عمله وكان بصحة جيدة، ولم يظهر عليه أي علامات إجهاد أو مرض، ومرر علي حضانات الأطفال حديثي الولادة.

وأضاف مدير المستشفى أنه خلال المرور علي حضانات الأطفال حديثي الولادة طلب تغير ملابسه والماسك الخاص بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي أثناء تفقده باقي غرف حضانات الأطفال سقط على الأرض مغشيا عليه داخل إحدى الغرف بشكل مفاجئ.

وتابع "جابر": "جرى نقل الطبيب إلى العناية المركزة بالمستشفى على الفور، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وعمل صدمات كهربائية في محاولة لإفاقته، ولكن بدون جدوى، ولفظ أنفاسه الأخيرة".

وجاري تغسيل الجثمان وتكفينه، عقب صدور قرار النيابة بالدفن؛ إذ أفاد مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية، نتيجة هبوط في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وفي وقت سابق، توفيت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة أميرة زكي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى كفر الزيات العام، وغسلت وكفنت ودفنت بمقابره الأسرة بمعرفة الطب الوقائي، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.