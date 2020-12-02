تأجيل محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث الإنفلات الأمني عام 2011، لجلسة 5 يناير المقبل، لاستكمال للمرافعة.

وتعد القضية الأخيرة هي من القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية في مختلف المحافظات، المتعلقة بأحداث الانفلات الأمني وأحداث التخريب والشغب، التي صاحبت أحداث يناير 2011.

ونسبت النيابة العامة اتهامات لـ8 ضابط و3 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة سابقا، بقتل المتظاهرين أثناء محاولة اقتحام قسم الشرطة وسرقة محتوياته، في يناير 2011، وعقدت عدة محاكم جلسات محاكمة للضباط، حتى تسلمت الدائرة الأولى إرهاب أوراق القضية.

واستمعت المحكمة، لمرافعات عدد من الضباط في القضية، وقررت التأجيل للشهر المقبل، لاستكمال المرافعات.