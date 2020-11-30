تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة التحرش بفتاتين لـ14 ديسمبر

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم أحمد بسام زكي بتهمة التحرش بفتاتين وتهديدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 14 ديسمبر المقبل، لاستكمال المرافعات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، التي باشرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية، أن المتهم، وفي غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليهما، بأن تعرض لهما بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليهما عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها.

وأوضحت التحقيقات أن تلك الأفعال، أتت بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.