عبدالعال يهنئ رئيس المجلس الوطني للإمارات بيوم الاستقلال
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ولاء نعمه الله
07:35 م | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الاستقلال".
وقدم عبدالعال، التهنئة إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادته، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، والذي وصفه بـ"الذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.
وقال رئيس مجلس النواب: " نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان، رحمه الله، مؤسس دولتكم وصانع وحدتها، الذي ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربي المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، وهي ذات المسيرة والنهج الذي انتهجه أبناؤه المخلصين".
وتابع عبدالعال: "إننا في مصر، نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية، عرفاناً بروابط الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية، تمر أولاً بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولاً من بين أيادي مصر".