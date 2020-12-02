عبدالعال يهنئ رئيس المجلس الوطني للإمارات بيوم الاستقلال

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ‏بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الاستقلال".

وقدم عبدالعال، التهنئة إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة ‏وقيادته، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني‏، والذي وصفه بـ"الذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.

وقال رئيس مجلس النواب: " نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان، رحمه الله، مؤسس دولتكم ‏وصانع وحدتها، الذي ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربي المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، ‏وهي ذات المسيرة والنهج الذي انتهجه أبناؤه المخلصين".‏

وتابع عبدالعال: "إننا في مصر، نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية، عرفاناً بروابط ‏الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان ‏بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية، تمر أولاً بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع ‏عن العروبة تنطلق أولاً من بين أيادي مصر".