ساندرا نشأت: وحيد حامد قيمة كبيرة مش هتتعوض ونفسي أشتغل معاه

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إنها قريبا ستعود للعمل في السينما، موضحة: "أنا قادمة.. وجيت مهرجان القاهرة السينمائي ونفسي مفتوحة".

وأضافت ساندرا، في لقاء خاص مع قناة "dmc"، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أن أهم شيء في العمل السينمائي هو السيناريو، حتى إذا كان هناك "تكنيك" جميل للعمل، مؤكدة: "هيتشكوك هو اللي حببني في هذه الحالة، ولديه فكرة غريبة ومختلفة، وأنا نفس الحالة".

وأعربت عن سعادتها بتكريم السيناريست الكبير وحيد حامد، معربة عن أملها في العمل معه، مؤكدة: "مش هيتعوض، وهو قيمة كبيرة، وقيمة السيناريو هي أساس أي فيلم كويس".

كما أعربت عن تهنئتها لكل الحاضرين المهرجان، ولمصر، موضحة: "مبروك لمصر ولكل القائمين على المهرجان".

وينطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، في السابعة مساء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.