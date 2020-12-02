"الدنيا فيلم".. تامر حسني يقدم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن يقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وتحفر بذلك منة عدلي القيعي، اسمها بحروف من ذهب في الساحة الفنية والسينمائية، عبر كتابتها أغنيات أكبر مهرجانين سينمائيين في مصر، حيث يعقب العمل الجديد النجاح الجماهيري الكبير، الذي لاقى آخر أغنيات "منة" "دقي يا مزيكا"، التي تعاونت خلالها مع الفنان رامي عياش، وتم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وتم تقديمها في حفل الافتتاح وإعادة إطلاقها بعد المهرجان بشكل فيديو كليب ضم نخبة من النجوم.

منة عدلي القيعي، تعد من أبرز كاتبي الأغاني الشباب حاليا في مصر، وهي ابنة مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عدلي القيعي، بدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطفت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يادنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، ومن ثم تلتها بتعاونها مع عدد كبير من الفنانين، منهم وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم".

كما تعاونت مع محمود العسيلي في أغنية "ولاد اللذينة"، مع وضعها لمستها في مجال تترات المسلسلات بعدد من الأغاني، منها تتر مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، و"الزوجة 18" لحسن الرداد، كما جمعت بين تامر حسني ونانسي عجرم لأول مرة في أغنية "فرق كبير".

وعملت مع نجوم الأغنية الشعبية، مثل رضا البحراوي وعبدالباسط حمودة، واوما واورتيجا، وكتبت مؤخراً أجدد أغنيات أبو "هتيجي هتيجي"، وأغنية تامر حسني الجديدة "ترجعلنا بالسلامة"، المهداة للاعب الأهلي مؤمن زكريا.