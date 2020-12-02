التخطيط: 5 محاور للتغلب على أزمة الزيادة السكانية في مصر

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن الدولة تنفذ خطة للتغلب على أزمة الزيادة السكانية في مصر التي تؤثر على عمليات التنمية.

وأضافت "تواضروس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية “dmc” وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن خطة التنفيذ يتعاون فيها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان والمركز الديموجرافي.

وأوضحت أن الخطة تشمل 5 محاور أولها التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عام، وإتاحة مشروعات صغيرة على مستوى الجمهورية وتسويقها بشكل يزيد من أرباح السيدات وكذلك هناك خطة لتدريبهم على ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، وكذلك الارتقاء بالخصائص السكانية.

وتابعت أن المحور الثاني هو الثقافي والتوعوي، ويتم بث رسائل لكل فئات المجتمع، وكل وزارة ستعمل في مجال عملها، لتطويع هذه الرسائل على الفئات العمرية المختلفة، وأيضا الجنس، لأن القضية السكانية تخص الذكور والإناث على حد سواء، ونحتاج إلى مخاطبة الرجل لأنه شريك في المسؤولية.

وواصلت مديرة المركز الديموجرافي، أن هناك محور تشريعي، وأيضا محور التدخل الخدمي، ومحور التحول الرقمي، موضحة أن الدولة تحتاج إلى تعديل للتشريعات أو تشديد العقوبات في بعض القضايا مثل زواج القاصرات، والذي يُحبس فيه المأذون فقط، والمقترح على وزارة العدل تشديد العقوبة، وتوقيعها على المأذون وولي الأمر.

وأكدت أن هناك مقترحات بتعديلات في القوانين، أما مسألة سن تشريعات جديدة فهي أمر يخص الحكومة، لافتة إلى أنه بالنسبة للمحور الخدمي فإنه سيوفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، واستحداث وسائل جديدة.