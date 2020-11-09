التضامن: تحويل أكثر من 578 ألف سيدة على عيادات تنظيم الأسرة

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المشرف على مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، إنّه جرى تحويل أكثر من 578 ألف سيدة على عيادات تنظيم الأسرة، سواء التابعة للمشروع أو عيادات تنظيم الأسرة بالمجان، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد عثمان بدء التشغيل التجريبي لـ32 عيادة أهلية جديدة في الـ10 محافظات المستهدفة كمرحلة أولى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان"، وهي المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر إنجاباً، ليرتفع بذلك عدد العيادات إلى 65 عيادة تقدم خدماتها للسيدات المستهدفات لهذه المرحلة والبالغ عددهن أكثر من مليون سيدة.

وأوضح في بيان له، أنّ "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة، لتحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والارتقاء بالخصائص السكانية.

ولفت إلى أنّه جرى تنفيذ 4 ملايين و223 ألفا و217 زيارة طرق أبواب، ليصل تحقيق المستهدف من عدد الزيارات إلى 115%، مشيراً إلى أنّ البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.

إجمالي المستهدفات مليون و141 ألفاً و387 سيدة

وأكد أنّ المشروع يستهدف أيضا 12200 سيدة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، ليصبح إجمالي المستهدفات مليوناً و141 ألفاً و387 سيدة، ويهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.