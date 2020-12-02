متعلموش من درس كورونا .. ميس وسارة أول حضور مهرجان القاهرة

رغم اصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من مهرجان الجونه الا ان الفنانتان ميس حمدان وساره عبد الرحمن حرصوا علي حضور افتتاح مهرجان القاهره السينمائي في دورته ال42 بدون ارتداء كمامات

و قد أعلنت الفنانة ميس حمدان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد فترة عزل منزلي استمرت 10أيام.وكتبت ميس: "الحمد لله ابتديت أصحصح شوية بعد المرض.. أخش أنام بقى لسة مليش نفس أخرج، تصبحوا على خير".واعلنت الفنانة ميس حمدان، 8 نوفمبر الجاري، إصابتها بفيروس كورونا، بعد عودتها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة، وأكدت في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنها عزلت نفسها في البيت.وفي مطلع الشهر الماضي، أجرت ميس حمدان تحليل فيروس كورونا، بعد اختلاطها بحالة مصابة بالفيروس، وعلمت "الوطن" أن ميس تنتظر نتيجة التحليل، وذلك للاطمئنان على صحتها وصحة المقربين منها، ووالدتها وأسرتها

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وايضا أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن يوم 14نوفمبر عن تعافيها من فيروس كورونا، بعد سلبية المسحة التي أجرتها وكتبت سارة، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: "بطمنكم إني الحمد لله بقيت سلبي كورونا، وبدأت أهو أرجع للحياة واحدة واحدة، الموضوع بصراحة مكنش سهل خالص، بس الحاجة الوحيدة اللي هونت عليا هي سؤالكم ودعواتكم".وأضافت: "شكر خاص جداً للدكاترة اللي من غيرهم معرفش كانت هتعدي ازاي، ربنا يقوي الكل وميحرمش حد من حبايبه".وكانت سارة عبدالرحمن، أعلنت عبر حسابها على فيس بوك، إصابتها بفيروس كورونا، قبل أيام، وكتبت: "أنا عملت تحليل كورونا، والنتيجة طلعت إيجابية للأسف. يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويا رب يشفي الكل".

وينطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، في السابعة مساء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان.ويقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم"، والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.