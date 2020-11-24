ميس حمدان عن إصابتها بكورونا: "ابتديت أصحصح وناس قالتي أنتي محسودة"

شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها بصورة جديدة له على موقع "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة، "ناس كثير لما جالى كورونا قالولى إنتى محسودة عشان بتنزلة بوستات رياضة".

وأضافت: "ده وباء يا إخوانا وجه لناس كثير مش كل حاجة حسد.. مبحبش أدخل الأفكار دى فى دماغى.. ولو حقيقة خليهم يروحوا يحسدوا بيل جيتس أحسن".

وقالت ساخرة تعليقها على صورتها: "هبطل أنزل بوستات رياضة احتياطى برضه".

أعلنت الفنانة ميس حمدان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد فترة عزل منزلي استمرت 10أيام.

وكتبت ميس: "الحمد لله ابتديت أصحصح شوية بعد المرض.. أخش أنام بقى لسة مليش نفس أخرج، تصبحوا على خير".

واعلنت الفنانة ميس حمدان، 8 نوفمبر الجاري، إصابتها بفيروس كورونا، بعد عودتها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة، وأكدت في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنها عزلت نفسها في البيت.

وفي مطلع الشهر الماضي، أجرت ميس حمدان تحليل فيروس كورونا، بعد اختلاطها بحالة مصابة بالفيروس، وعلمت "الوطن" أن ميس تنتظر نتيجة التحليل، وذلك للاطمئنان على صحتها وصحة المقربين منها، ووالدتها وأسرتها.

وكانت الفنانة الأردنية ميس حمدان، كشفت عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اصحى صح صح يا غبي"، التي تقدمها باللهجة الخليجية، قاولت ميس لـ"الوطن": "الأغنية من كلمات وألحان الفنان السعودي محمد البدر، وهي تعيدني من جديد للغناء الخليجي، بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات".