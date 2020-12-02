الأمم المتحدة: وجود 20 ألفا من المرتزقة في ليبيا انتهاك مروع للسيادة

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، من خطورة وجود قواعد عسكرية تشغلها قوات أجنبية في الأراضي الليبية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها ويليامز خلال افتتاح أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس اليوم.

وقالت ويليامز: "توجد الآن 10 قواعد عسكرية في جميع أنحاء بلادكم، وليس في منطقة بعينها، وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية".

وأضافت: "يوجد الآن 20 ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابعت المسؤولة الأممية: "قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة".

ورأت أن القوات الأجنبية هم من يتسببون في تدفق السلاح إلى ليبيا التي ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة.

وأعربت عن أملها في تحقيق حلول توافقية من أجل مصلحة ليبيا.

عادت إلى الواجهة مجددا خلال الأيام الماضية، قضية نقل تركيا للأسلحة إلى ليبيا، بعدما انحسرت مؤخرا عن الضوء، في ظل تسجيل اختراقات على صعيد الحوار الليبي بين الفرقاء المتخاصمين خلال اللقاءات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة في الفترة الماضية.

وأفادت مصادر، في نوفمبر الماضي ، بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية تتجه إلى غرب ليبيا.

كما أضافت أن طائرة من أصل 3 هبطت بالفعل في قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد، جاء ذلك بعد أيام قليلة على إعلان الجيش الألماني أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وقال متحدث عسكري ألماني إن جنودا من الفرقاطة هامبورج صعدوا على متن السفينة التركية "روزالينا-إيه" خلال الليل، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.