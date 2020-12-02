إعدام 929 كيلو أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت بدون ترخيص في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، ومراعاتها الاشتراطات الصحية والبيئية كافة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلي استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى مراقبة إدارة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإدارات الزقازيق وأولاد صقر ومشتول السوق، بشن حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية بالمراكز والمدن المذكورة، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف "مسعود" أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 6 منشآت غذائية، تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 4 بمركز أولاد صقر، و2 بمنشأة في مركز مشتول السوق، وخوطبت الجهات المختصة لغلقها، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه أعدم 929 كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 78 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 29 محضرا جنحة صحية للمخالفات بمراكز شرطة أولاد صقر ومشتول السوق.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها، حفاظا على صحة وسلامة الجميع. .