بعد وفاة أول طبيب.. أبرز إجراءات الشرقية للتعامل مع كورونا

أثارت وفاة الدكتور مروان عطية، أستاذ الباطنة والكلي بكلية الطب بجامعة الزقازيق، أول ضحايا الموجة الثانية لكورونا من الأطباء في الشرقية، حالة من الحزن بين زملائه والأهالي، فيما أعلن الدكتور مدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وجاءت أبرز 10 إجراءات على النحو التالي:

1- تحويل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق مقرا لعزل مصابي كورونا بداية من اليوم الأربعاء.

2- رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر بالزقازيق والحميات بالزقازيق وحميات فاقوس المخصصين لاستقبال مرضى كورونا منذ الموجة الأولى للفيروس.

3- التأكيد علي جاهزية المستشفيات العامة والمركزية لإستقبال وعزل الحالات المشتبة إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج

4- صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانة المباني بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة توافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات من الأكسجين.

5 - سداد أية مديونيات على المستشفيات للشركات الموردة للأكسجين، وسداد مديونيات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

6 - متابعة نسب الاستهلاك اليومي، والتأكد من ضبط جميع مخارج الأكسجين وصيانتها، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل.

7 - تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، للمرور على المحال التجارية والأسواق والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

8 - عدم السماح بخروج أو دخول سيارات الأجرة إلى الموقف إلا بعد التأكد من إجراء أعمال التطهير داخل وخارج السيارة ،وإرتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية وتفعيل القانون حيال غير الملتزمين.

9 - المرور اليومي على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدرسة.

10- عقد اجتماع دوري مع مسئولي المناطق الصناعية، للتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصناعية، وارتداء العاملين للكمامات الواقية وتعقيم سيارات العاملين بالمصانع خلال ورديات العمل

وكانت كلية الطب بجامعة الزقازيق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نعت الفقيد، وكتبت في منشور تداوله زملاء الطبيب: "تنعي كلية الطب البشري جامعة الزقازيق الأستاذ الدكتور مروان عطية، أستاذ الباطنة والكلي بالكلية شهيداً بإذن الله.. سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وانهالت التعليقات والدعوات للطبيب الراحل بأن يرحمه الله عز وجل ويسكنه فسيح جناته.. ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان الطبيب الراحل أعلن عبر حسابه بفيس بوك عن إصابته بالفيروس.. وكتب: "بين إيدك يارب".