"المتحف القومي للحضارة": سننقل 22 ملكا وملكة فراعنة في حدث غير مسبوق

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، نقل 22 ملكا وملكة، من المتحف المصري في التحرير، وهذا أمر غير مسبوق، وسيكون مختلف عن نقل الملك رمسيس الثاني.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن القائمين على المشروع، يشعرون بالعظمة لمشاركتهم في هذه الحدث الكبير، وسيجوب الموكب شوارع مصر، ضمن خط السير المحدد إلى أن يصلوا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، القائم في الفسطاط، وسيستقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "غنيم" أن المتحف الجديد سيجعل الزائر يشعر كأنه في مقبرة فرعونية، وسيتم عرض متعلقات الملك والملكة الشخصية، بالإضافة إلى معلومات عن كل شخصية منفردة لكن لم يتم حتى الآن، تحديد الوقت الخاص بهذا النقل، لكنه سيكون في القريب العاجل.

ولفت إلى أن المتحف أكبر من أن يكون متحف فقط، لكنه منارة ثقافية حضارية عظيمة، وسيطل المتحف على الفسطاط ويمزج ما بين الصناعة والترفيه، مع عرض الحضارة المصرية.

وذكر أن المتحف سيكون تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، لكن الجزء المتعلق بالكافيهات والمطاعم وكل الأمور الترفيهية، سيكون تحت إدارة القطاع الخاص، وهذا سيكون شكل جديد للتسويق، خاصة أن المتحف ليس نوعيا أو إسلاميا أو قبطيا، لكن الزائر سيدخل في رحلة عبر التاريخ حتى الوصول إلى العصر الحالي في مصر.