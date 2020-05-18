العناني: استمرار تطوير المتحف المصري لتكون القاهرة في ثوبها الجديد

وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كلمة مسجلة له فى المتحف المصري بالتحرير، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

وهنأ العناني، خلال كلمته المسجلة، المصريين وشعوب العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، متمنيا لهم الصحة والسلامة، قائلا: يحتفل العالم بذلك اليوم 18 مايو من كل عام.

وأكد وزير السياحة والآثار، أنه لم يجد مكانا فى العالم ليبث رسالته سوى من المتحف المصري بالتحرير، لكونه أكثر متاحف العالم عراقة، الذى بني عام 1902، ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية فى العالم.

وأوضح أن الفترة الراهنة، يشهد المتحف المصرى بالتحرير حالة من التطوير، مشيرا إلى إغلاق كل المتاحف المصرية، من يوم 19 مارس، بسبب فيروس كورونا، الذى ضرب العالم، قائلا: قريبا جدا سنفتح متاحفنا وآثارنا وشواطئنا، لاستقبال السائحين.

وأضاف خلال رسالتة المصورة، أننا مستمرون فى تطوير المتحف المصري بالتحرير، لتكون القاهرة فى ثوبها الجديد.