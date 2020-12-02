أمينة خليل: نفسي أعمل دور فتاة خبيثة.. وبحلم بـ الإخراج

قالت الفنانة أمينة خليل، إنها ترغب في تجسيد دور فتاة شريرة، وأخرى لطيفة، وكذلك دور فتاة خبيثة، متمنية لعب كل الأدوار الممكنة في الأعمال الفنية والدرامية: "بحب أدي لنفسي شخصية، يبقى الدور اللي بعمله مختلف عن اللي قبله".

وأضافت أمينة، خلال لقائها على شاشة "DMC"، على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، أنها تُحاول بذل كل جهدها لتحقيق هذا الهدف: "لما أعمل دور وييجي الدور اللي بعده بنفس النمط، بعتذر ليهم، لأني مش بحب أعمل عملين ورا بعض بنفس الشخصية".

وتابعت: "ممكن أقعد استنى فترة كبيرة عشان ييجي الدور اللي أحبه وأحب القصة بتاعته"، موضحة أنها قامت بدراسة الإخراج، وتتمنى الدخول في مشروع إخراج: "معنديش وقت، ده الحمد لله إني بشتغل، إن شاء الله ده حلم وهحققه في يوم من الأيام بس مش حطاله وقت معين، لما تيجي تيجي".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.