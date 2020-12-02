أحمد السقا عن حضور القاهرة السينمائي رغم كورونا: لازم نعيش ونتعايش

أعرب الفنان أحمد السقا، عن سعادته البالغة بتواجده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ42، موجهًا الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المهرجان: "صورة مشرفة جدًا، إن شاء الله تطلع حاجة فخمة".

وأضاف السقا، خلال لقائه على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، على شاشة "DMC"، أنه حضر إلى المهرجان رغم وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، معللًا ذلك: "ما احنا لازم نعيش ونتعايش، إن شاء الله ربنا يسترها ومايكونش فيه أي حاجة تطلع وحشة".

وأشار إلى أنه يقوم بعمل فيلم العنكبوت، من تأليف محمد ماهر وإخراج أحمد جلال، وإنتاج وليد صبري: "على وشك نخلصه، فاضلنا يومين، إن شاء الله يعجب الناس"، كما تحدث عن مسلسله القادم "نسل الأغراب"، حيث ذكر أنه بدأ التصوير فيه أول أمس، قائلًا: "ربنا كريم بقى".

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيجري التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.