عبدالرازق يهنئ رئيس المجلس الاتحادي بالإمارات باليوم الوطني

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية لـ صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم فيها باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ المصري، بأصدق التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.

وقال عبدالرازق، إنها فرصة غالية لمشاركة مسؤولي وشعب الإمارات، أفراحهم، وتأكيد الروابط القوية التي تربط البلدين حكومة وشعبا، لافتا إلى أنها مناسبة غالية نستذكر بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها، والذي كان داعما مخلصاً لقضايا أمتنا العربية، وهو ذات النهج الذي انتهجه أبناؤه من بعده.