أمين "الشيوخ" يكشف سبب إعفاء مكافآت أعضاء المجلس من الضرائب والرسوم

كشف المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، حقيقة ما تردد عن إعفاء نواب المجلس من الضرائب والرسوم، قائلًا إنه جرى إقرار اللائحة بالأمس، منها نص يعفي المبالغ التي تصرف للأعضاء من الضرائب.

وأضاف عتمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، أن هذا النص موجود في لائحة مجلس النواب منذ عام 2016، حيث نص القانون على أن مكافأة عضو البرلمان أو مجلس الشيوخ 5 آلاف جنيه في الشهر، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه من موازنة المجلس عن 20 ألف جنيه شهريًا، بعكس أي موظف عام، والذي يكون الحد الأقصى فيه أعلى بكثير، وبالتالي كان من المنطقي إعفاء المبالغ التي يتقاضاها من الضريبة، كما سيعرض هذا النص على مجلس النواب.

وتابع، أن المجلس سيستعين بالجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الميزانية.

وحول نص الشريعة الإسلامية في اللائحة، قال عتمان: "هناك نص موجود في اللائحة يعطي للجنة الشؤون الدينية الحق في مراجعة النصوص وقد تقترح تعديلات على القوانين القائمة بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور".

وأردف، أن أحد الأعضاء اقترح حذف عبارة "مراجعتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية"، وقال إن الدستور نفسه ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في الدستور، وكان وجهة نظره أنه إذا حذفت لن يختل المعنى، وجرى طرح هذا الرأي للتصويت ورُفض بالأغلبية.

وأوضح، أن اللائحة حددت 14 لجنة نوعية بالمجلس، لكن الترشيحات والانتخابات فيها ستكون بعد صدور قانون اللائحة، بعد ان يقر المجلس النواب القانون، ومن المتوقع أن تعرض اللائحة على جلسة مجلس النواب منتصف هذا الشهر، إن أقرها ستُصدر.