المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إدارتنا تعمل بتناغم لتخليص جمركي سريع

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء غرب بورسعيد، ميناء عظيم وله جدواه الضخمة، وتم اتخاذ قرار منذ عامين بتطويره، وهناك الكثير من المشروعات الجديدة، التي ستنتهي في منتصف العام المقبل، وهو ما سيرفع من جودة الخدمات المقدمة في ذلك الميناء.

وأضاف "زكي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ميناء "عباس" ببورسعيد، به شركة للحاويات تتعامل مع الاستيراد، وفيه سيتم الاستعانه بالتحول الرقمي لرفع مستويات المواني، وتكون منظومة متكاملة، ولدينا رؤية للعمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى عام 2030، للتعامل مع الإفراج الجمركي السريع.

وأوضح أن كل الإدارات، باتت تعمل بشكل متناغم مع بعضها البعض، للإسراع من الإفراج الجمركي، التي تتطلبه منظومة الاستيراد من الخارج، وزمن الإفراج الجمركية، قل من 10 أيام لـ6 أيام، ويتم العمل لتقليل تلك الفترة أيضا، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وعدد من الجهات لإنشاء "قائمة بيضاء" فيها، سيتم التسهيل على الشركات العاملة في مصر بشكل كبير.

وأكد أن شبكة الطرق باتت فاعلة، وكل الخدمات التي تتطلبها تلك المنظومة باتت متكاملة، كما أنه في ميناء العريش، سيكون له خصائص عدة كونه له الأهمية لقطاع كبير من الدول المجاورة لمصر، كما سيتم تفعيل وضعه بشدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيجري تطوير ميناء الطور لجذب الاستثمارات التعدينية والتنقيب الذي سيجري هناك، كما أنه سيتم إنشاء خدمات بحرية ذات بعد مهم، في مناطق الجنوب والشمال، وهي التي سيكون لها مردود هام: "المنطقة الجنوبية هتكون مركز للصناعات البتروكيماوية، وعندنا أكثر من مشروع بيجري دراسته حاليا".

وتابع: "نسعى بألا نقل عن أي منطقة اقتصادية على مستوى العالم، وهي مش مسألة تباهي، ولكن لازم يكون عندنا هذا المستوى، ومنطقة شرق بورسعيد فيها تم إنشاء عدد من الأرصفة، وجار تطوير الساحات، ولدينا 4 عقود لتطوير تلك المنطقة".

وفند: "ننشد للتنمية الحقيقية في القطاعات المحدده ذات الجدوى المرتفعة، وهناك قطاعات كثيرة تستطيع أن تكون موجودة في منطقة الاقتصادية تتعدي الـ40 قطاع صناعي، وركزنا في 14 قطاع صناعي محدد وجدنا فيهم الفرصة الحقيقية لجذبهم للمنطقة الاقتصادية مثل الخدمات البحرية، ولدينا رؤية للعمل في المنتطقة الاقتصادية وصولا لعام 2030، ولدينا 100 ألف فرصة عمل حاليا، وووصولا لعام 2030 سيتم توفير مليون فرصة عمل للشباب"