رئيس التحرير

محمود مسلم

"الوطن" غدا.. السيسي يصدق على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

كتب:

الوطن
07:37 م | السبت 10 أكتوبر 2020
عدد "الوطن" غدا

عدد "الوطن" غدا

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، السيسي يصدق على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان.. وماراثون "النواب": سباق المؤتمرات الانتخابية والجولات المكوكية واللقاءات الجماهيرية تشتعل بين المرشحين لحصد أصوات الناخبين.

كما تقرأ اليوم.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة "المتغيبين".. و"الصحة العالمية": الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن.. والأهلي يواجه بيراميدز بتشكيل جديد ويستعد للوداد.

اقرأ المزيد:

صور.. السيسي يوجه بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل

صور.. السيسي يفتتح معرض تراثنا

غدا.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة المتغيبين بسبب كورونا

عاجل.. السيسي يصدق على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان

التسجيل ينتهي اليوم.. خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب