تقرأ في عدد "الوطن" غدا، السيسي يصدق على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان.. وماراثون "النواب": سباق المؤتمرات الانتخابية والجولات المكوكية واللقاءات الجماهيرية تشتعل بين المرشحين لحصد أصوات الناخبين.

كما تقرأ اليوم.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة "المتغيبين".. و"الصحة العالمية": الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن.. والأهلي يواجه بيراميدز بتشكيل جديد ويستعد للوداد.