"الوطن" غدا.. السيسي يصدق على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان
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الوطن
07:37 م | السبت 10 أكتوبر 2020
عدد "الوطن" غدا
تقرأ في عدد "الوطن" غدا، السيسي يصدق على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان.. وماراثون "النواب": سباق المؤتمرات الانتخابية والجولات المكوكية واللقاءات الجماهيرية تشتعل بين المرشحين لحصد أصوات الناخبين.
كما تقرأ اليوم.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة "المتغيبين".. و"الصحة العالمية": الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن.. والأهلي يواجه بيراميدز بتشكيل جديد ويستعد للوداد.