انتشال جثة غريق في النيل بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة شاب مات غرقا بنيل فرع دمياط، بالقرب من كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية، ونقلت جثة المتوفى للمستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد ياسر منصور، رئيس شرطة المسطحات المائية، بالعثور على جثة لشاب يدعى محمد بهجت، مقيم بالقناطر الخيرية، غارقا بمياه النيل في فرع دمياط، بالقرب من كوبري محمد علي، وانتشلت جثتة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقل المتوفى للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 إدارة شرطة المسطحات، وتولت النيابة التحقيق.