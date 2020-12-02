مهندس: فزنا بأفضل مشروع طاقة شمسية وسط منافسة مع 120 شركة

قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، الفائز بجائزة معهد الطاقة البريطاني، فاز بعد منافسة شرسة مع 120 مشروع عالمي، بمشاركة 29 دولة، من بينها أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونج كونج والهند والإمارات العربية المتحدة، وهذا إنجاز وشهادة من أكبر معهد للطاقة المتجددة في العالم.

وأضاف "عبدالكريم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية “extra news”، أن المشروع يهدف إلى إحلال الطاقة المتجددة مكان الطاقة التقليدية والمشروع نفذ 8 ميجا وات، بإجمالي التركيب، وإضافة 13 جيجا وات في السنة وبلغت الاستثمارات في المشروع أكثر من 7 مليون دولار وتم تركيب المشروع في 13 محافظة والهدف الرئيسي هو خفض انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة المتجددة، وأنشأ المشروع 115 محطة في 13 محافظة في مساكن ومؤسسات تجارية وسط دعم قيمته مليون دولار من جانب مرفق البيئة العالمي.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني.

وقالت إن حصول مشروع Egypt-PV على الجائزة يعد إنجاز حقيقي وشهادة دولية لمصر بقدرتها على التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة واستكمال انجازات الحكومة في مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة في اطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.