كريستوفر هامبتون في القاهرة السينمائي: نشأت في مصر على حب السينما

قال المخرج البريطاني الكبير كريستوفر هامبتون، إنه بدأ حياته في مصر، وتحديدا بالإسكندرية، عندما كان والده يعمل بها، وكان يدرس في المدرسة البريطانية.

وأضاف هامبتون، في كلمة له بحفل افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، بثته قناة "dmc" الفضائية، أن والده كان محبا للسينما، وكان يصطحبه إلى مشاهدة الأفلام، مضيفا: "كبرت وأنا بحب السينما".

وتابع الكاتب والسيناريست: "أنا أحب هذا البلد (مصر)، وسعيد بالعودة إليها"، معربا عن سعادته بالتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ42.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الليلة، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا، أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.