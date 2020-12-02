خالد الصاوي يعتذر عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اعتذر الفنان خالد الصاوي عن عدم حضوره لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن" أكد "الصاوي" أنه بالفعل كان يستعد لحضور حفل الافتتاح إلا أنه حدث ظرف طارئ منعه من الحضور.

ووجه الفنان خالد الصاوي التحية لمهرجان القاهرة السينمائي مؤكدا أنه ظل 42 عاما راسخا بالرغم من صعود وهبوط النجوم إلا أن فعاليات المهرجان ظلت مستمرة، كما وجه "الصاوي" الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس المهرجان محمد حفظي وكل من يعمل في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضح "الصاوي" بأن مهرجان القاهرة هو مهرجان مصر السينمائي المعترف به دوليا، والذي لديه تاريخ كبير وطويل مع السينما وبأن هناك العديد من الفنانين والمبدعين كانوا وراء نجاحه خلال الأعوام الماضية وعلينا أن نكمل على ذلك النجاح.

وافتتحت مساء اليوم الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

بعد عرض الفيلم البريطاني "الأب" إخراج فلوريان زيلر، الليلة في حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، يخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب" في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.