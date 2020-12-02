خرجوا قبل الانهيار بنصف ساعة.. نجاة 5 تلاميذ بعقار الإسكندرية

"الحقوا كان فيه تلاميذ بتاخد درس في العقار بسرعة"، هكذا كان صراخ وعويل أهالي شارع الفردوس بمنطقة محرم بك في الإسكندرية، بعد مشاهدة تلاميذ في أثناء دخولهم العقار المنهار بالمنطقة، لكن العناية الإلهية أنقذت هؤلاء التلاميذ الـ5؛ إذ خرجوا قبل الانهيار بنصف ساعة فقط.

وعملت "الوطن" من شهود عيان أن التلاميذ خرجوا ونهوا الدرس قبل انهيار العقار بنصف ساعة، وهذا ما أكده أحد أولياء الأمور من الجيران؛ إذ أكد أن نجله وصل المنزل قبل الانهيار.

ارتفع عدد ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية، منذ قليل، إلى 4 جثث، بعد استخراج جثة رجل.

كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم، انتشلت جثة ثالثة لسيدة من أسفل أنقاض عقار محرم بك المنهار، ولا تزال أعمال البحث عن آخرين مستمرة، ليصبح إجمالي عدد الضحايا حتى الآن 4 أشخاص.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتواجد بموقع الحادث كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتورة جاكلين عازر، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قبل السكان.

وقال المحافظ إن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض، موضحا أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار.