انتشال جثة أخري لأم أسفل العقار المنهار في الإسكندرية

ارتفع عدد ضحايا العقار المنهار في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، منذ قليل، إلى 3، بعد استخراج جثة سيدة كبيرة في السن، عقب زوجها وابنتها.

وانتشل منذ قليل رجل وابنته، مقيمين بالطابق الأول بالعقار المنهار، فيما تستمر جهود البحث عن أسرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتواجد بموقع الحادث كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتورة جاكلين عازر، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قبل السكان.

وقال المحافظ أن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض، موضحا أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار.