بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار إلى 5

ارتفع عدد ضحايا عقار محرم بك المنهار وسط الإسكندرية، مساء اليوم، إلى 5 "3 رجال وسيدتين"، ولا تزال أعمال البحث عن آخرين مستمرة حتى الآن.

وحصل "الوطن" على أسماء الضحايا الـ5، وهم:

1- بسنت محمود، 20 عاما.

2- أحمد مجدي النمر، 28 عاما.

3- مجدي النمر، 65 عاما.

4- محمود أحمد عبد العزيز، 63 عاما.

5- هايدي محمد عليوة، 22 عاما.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتواجد بموقع الحادث كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتورة جاكلين عازر، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قبل السكان.

وقال المحافظ إن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض، موضحا أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار.