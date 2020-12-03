القصة الكاملة للتنمر على شيكابالا بالأقصر.. من رفع الكلب إلى الكفالة

أخلت نيابة بندر الأقصر الأربعاء، سبيل 4 متهمين فى واقعة التنمر على كابتن نادى الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، والتى أثارت الرأى العام فى مصر بعد أن قام المتهمون بإحضار "كلب أسود" يرتدى تى شيرت الزمالك وإطلاق اسم اللاعب عليه.

وبدأت الواقعة بعد تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يوضح قيام عشرات من الشباب المحتفلين بفوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا على الزمالك 2/1، بإحضار كلب أسود يرتدى "تى شيرت" الزمالك فى ميدان صلاح الدين الشهير بوسط مدينة الأقصر، حيث كان يتواجد أكثر من 5 آلاف مشجع أهلاوى، وقام الشباب بالتنمر على شيكابالا من خلال رفع الكلب والهتاف "شيكا، شيكا".

عقب انتشار المقاطع، ووجود حالة احتقان وغضب فى الأوساط الشعبية والرياضية، تلقى اللواء عاصم يس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً بسرعة ضبط المتهمين فى واقعة التنمر، وتم تحرير محضر رقم 10913 إداري قسم شرطة الأقصر لسنة2020.

وبعد عدة ساعات قامت الأجهزة المختصة بمديرية أمن الأقصر بفحص الفيديوهات المنتشرة للتعرف على هوية المتهمين، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بالميدان وبالمحلات التجارية فى الميدان.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى قيام العشرات من الأشخاص فى المشاركة فى الفيديو وتمكنت من ضبط 4 متهمين فى الواقعة وتم إحالتهم للتحقيق فى نيابة بندر الأقصر.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تقبل استئناف فريق الدفاع وتخلى سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل متهم.

وعقب إخلاء سبيلهم من سراى النيابة، قال حسن حرب، أحد محامي المتهمين، إن النيابة قررت إخلاء سبيلهم لعدم ثبوت الأدلة حيث كان المتهمون فى الميدان ساعة الواقعة، ولكن لم يشاركوا فى واقعة التنمر.

وأطلق عدد من الشخصيات العامة فى الأقصر مبادرة للمصالحة مع شيكابالا نيابة عن أبناء الأقصر، حيث أكد عبدالرحمن بشارى، صاحب المبادرة، أن "شيكا" صعيدى قبل أن يكون لاعبا فى الزمالك، ولا نقبل ما حدث ولا أحد فى الأقصر يقبل الإساءة إلى أي شخص، مشيرا إلى أن الرياضة أخلاق قبل كل شيء، مؤكدا أنه يسعى لتهدئة الأوضاع والتواصل مع شيكابالا للتنازل على القضايا التى تم رفعها على الشباب.

وكان الرياضيون فى الأقصر استنكروا واقعة التنمر على شيكابالا، مؤكدين أن الواقعة لا يمكن أن تؤثر على علاقتهم بشيكابالا أو علاقته بشقيقه وعائلته المتواجدة دائما فى الأقصر.

وقال كابتن أسامة عبدالراضي، لاعب أسوان السابق ومنسق رابطة أندية الصعيد، إنه قدم اعتذارا رسميا لشيكابالا وعائلته نيابة عن كل أندية الصعيد حيث أن الرابطة هدفها نبذ التعصب وإعلاء كلمة الأخلاق الرياضية.