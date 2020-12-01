الكشف عن أسماء 4 متهمين في واقعة التنمر على شيكابالا

كشف مصدر أمنى للوطن أسماء المتهمين في واقعة التنمر على لاعب نادي الزمالك محمد عبدالرازق شيكابالا عقب فوز الاهلى على الزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا.

وأكد المصدر أن المتهمين هم «محمد. خ. ي" وشهرته زلزال، ويبلغ من العمر 17 عام، مقيم بمنطقة أبو الجود، و شريف. م. بيبلغ من العمر27 عامًا، بدون عمل مقيم بشارع محمد فريد، و أحمد. م » يبلغ من العمر 28 عاما، بدون عمل، مقيم بشارع المدينة المنورة، و« كيرلس. ف. ف » يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل نجار، مقيم بمنطقة الكرنك.

واكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن المتهمين عرضوا على النيابة واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت النيابة حبسهم احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكذلك طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وكان ميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر قد شهد احتفال الآلاف بفوز الاهلى بدورى ابطال افريقيا ، وحمل مجموعة من الشباب خلال الاحتفال كلب اسود يرتدى تى شيرت الزمالك واطلقوا عليه اسم شيكا .

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة بميدان صلاح الدين والتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين .