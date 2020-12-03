تعرف على خطوات مصر نحو التحول للنقل المستدام

خطوات جادة بخطى ثابتة اتخذتها الحكومة المصرية نحو رسم مستقبل أكثر استدامة لمصر من خلال تحقيق كفاءة استخدام الموارد ورفع الوعي والقدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

النقل المستدام في مقدمة المشاريع التي يتم لها إعداد الدراسات والسياسات

ويأتي النقل المستدام في مقدمة المشاريع التي يتم لها إعداد الدراسات والسياسات للعمل على تطبيق النقل الكهربائي واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بما يساعد على خفض معدلات تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية ترصد "الوطن"، أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة لدعم النقل المستدام.

بدأت وزارة البيئة في العمل على نشر فكر النقل المستدام منذ سنوات عديدة سواء من خلال تشجيع العودة لاستخدام الدراجات ووسائل النقل العام، أو التوجه نحو النقل الكهربي خاصة مع التقدم المتسارع فيه عالميا.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية عملت الحكومة المصرية على نهج التحول للنقل الكهربي من خلال دراسة قصص النجاح والدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تلك الخطوة، كما ركزت على دراسة تأثير تلك الخطوة على الجانبين البيئي والصحي من خلال الدراسات التي تم اعدادها لحساب تكلفة التدهور البيئي والصحي لتلوث الهواء، لتكون مرجعا لمتخذي القرار.

كما بدأت مصر بشراكة مع العديد من الدول مثل الصين وغيرها لتبادل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال النقل الكهربي، ضمن خطوات التحول التدريجى نحوه وتوفير الآليات التكنولوجية والمالية المناسبة لتطبيقه.

البيئة تعمل على تهيئة المناخ الداعم لمنظومة النقل المستدام

كما تعمل وزارة البيئة على تهيئة المناخ الداعم لمنظومة النقل المستدام بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنها النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، في ظل دعم القيادة السياسية والتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد، لتحقيق التنمية المنشودة والعدالة في توزيع الموارد وكفاءة استخدامها والاستفادة من الكفاءات البشرية، بما يحقق دولة قوية بالتصنيع والتدريب والموارد البشرية والفرص المتاحة للاستثمار ودمج المجتمع المدني والشباب