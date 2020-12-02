البيئة: نبحث أسباب هجمات "القرش" المتتالية لمنع تكرارها في المستقبل

قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن الوزارة ستضع دراسة وبحث أسباب الهجمات المتكررة لأسماك القرش، على رأس أولوياتها في المستقبل، خاصة بعد هجوم مرسى علم الأخير، الذي أسفر عن إصابة سائحة بجروح سطحية، وقبلها هجوم محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ.

وقال في تصريحات لـ"الوطن"، إن مصر من أقل بلدان العالم في هجمات أسماك القرش، لكن الحادث الأخير يستدعي التحرك الاستباقي، ودراسة أسباب الهجمات، مشيرا إلى أن هذا النوع من القروش ذو الزعنفة البيضاء، معروف بهجماته غير المتوقعة.

وأضاف: لكن بشكل عام هناك تعليمات يجب اتباعها، منها عدم إطعام الكائنات البحرية، لأن ذلك يتسبب في شراهتها أو ملامسة القرش، أو عمل حركة مفاجئة، أو العوم بسرعة، لأن كل ذلك قد يقابلة بهجوم، اعتقادا منه أن الشخص يهاجمه.

وناشد سالم محبي الغوص، الالتزام بتعليمات المحميات وممارسة رحلات الغوص، بالقرب من الغواصين، حتى يستطيع الغواص المرافق إنقاذ الموقف، كما حدث اليوم، حيث ساهم الغواص في إنقاذ الموقف.

كانت سائحة ألمانية، أصيبت بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش جنوب البحر الأحمر، على سواحل مدينة مرسى علم بمنطقة "الفين ستون"، أثناء رحلة غوص، وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

وتلقت الاجهزة المعنية بالبحر الأحمر، اخطارا بتعرض سائحة ألمانية كانت تقوم بالغوص فى منطقة "الفين ستون" لهجوم من سمكة قرش من نوع "لونجمانوس" او القرش المحيطي، وأحدث القرش اصابات في الكتف وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وحالتها مستقرة .

وكشفت مصادر أن السائحة كانت فى رحلة غوص من مركز شجرة فى رحلة الصباح الباكر وفي لحظات الغوص الأخيرة وقبل انتهاء فترة الغوص بعمق 5 أمتار، تعرضت السائحة إلى هجوم من قرشين احدهما عضها فى الكتف، وساهمت بدلة الغوص في تقليل حجم الإصابة.

وشهدت شرم الشيخ منذ أسابيع واقعة مشابهة بعد أن تعرض 3 أشخاص لهجوم سمكة قرش بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ ما نتج عنه إصابات بالغة لهم، حيث تلقت غرفة عمليات وزارة البيئة بلاغ بهجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رأس محمد.