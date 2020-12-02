فتاة سقارة: بعتذر لكل واحد ضايقته بجلسة التصوير "درس مهم واتعلمته"

اعتذرت الموديل سلمى الشيمي، المعروفة بـ"فتاة سقارة"، لوزارة السياحة والآثار، بعد الصور المثيرة للجدل، كما اعتذرت أيضا لجميع المواطنين الذين رفضوا ما فعلته.

وأضافت الشيمي، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء: "أعتذر لأي حد السشين معجبوش، وأعتذر لوزارة السياحة، وأي حد شاف إن الصور مكانتش كويسة.. أنا كنت بتصور لنفسي مش للناس.. أنا نزلته زيه زي أي سيشن تاني، لكن الناس شيرته".

وتابعت: "كان فيه ناس قبل كده مش لابسين أصلا واتصوروا عند الهرم.. مش عارفة بتصريح ولا من غير تصريح".

وأعربت الفتاة عن شكرها لرجال الشرطة الذين تعاملوا معها باحترام، مؤكدة: "أشكر رجال الشرطة، وكل الناس تعاملوا معايا باحترام، وهو درس مهم وأنا اتعلمته".

وغادرت سلمى الشيمي، قسم شرطة البدرشين، بعد أن تبين من الفحص الجنائي أنها ليست مطلوبة في أي قضايا أخرى أو صادر بحقها أي أحكام جنائية، وسددت قيمة الكفالة المقررة من النيابة العامة، وقيمتها 500 جنيه .

ونسبت النيابة للمتهمة، تهمة تصوير صور فوتوغرافية داخل منطقة سقارة الأثرية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وقالت سلمى الشيمي، خلال التحقيق معها أمام النيابة الكلية في جنوب الجيزة: "أنا دخلت المنطقة الأثرية في سقارة بطريقة قانونية، يعني كان معايا تذكرة، وكنت لابسة ملابس محتشمة عبارة عن عباءة، وكمان كان معايا إذن بالتصوير، يعني معملتش حاجة غلط ولا خالفت القانون".