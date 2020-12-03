زوجة مزارع تعترف بقتله: ضربته بسكين عشان هددني بالطلاق "مينفعش يذلني"

خلاف أسري بسيط لا تزيد مدته عن 3 دقائق، لم تقبل خلاله الزوجة حديث زوجها وتهديده لها بالطلاق، فأسرعت إلى المطبخ وأمسكت بالسكين وغرستها في صدر الزوج فاستقرت في قلبه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال داخل منزل الزوجية بالبحيرة.

لم تكتف الزوجة القاتلة بجريمتها، بل نقلت زوجها إلى مكان آخر قريب من المكان الذي شهد جريمتها، وأبلغت عن مقتل زوجها عقب سقوطه على سيخ حديد في مزرعته، وتوالت تفاصيل الجريمة عقب إبلاغ الزوجة عن مقتل زوجها، 40 سنة، عامل.

تلك الجريمة لم تضعف من صلابة الزوجة وتماسكها بل قررت أن تبلغ أشقاء زوجها أنه مات بسبب سقوطه على سيخ حديدي في حظيرة المواشي داخل مزرعته التى تبعد قرابة 500 متر عن منزل الزوجية، وظلت المتهمة تردد تلك الرواية أمام مفتش الصحة الذي حضر لتوقيع الكشف الطبي عليه لكنه لم يقتنع بها وأبلغ المباحث أن الوفاة ناتجة عن تعرضه للقتل بسكين.

ادعت المتهمة وهي ربة منزل، 35 سنة، أن زوجها خلال عمله بمزرعته سقط على سيخ حديدي اخترق قلبه وأودى بحياته التحريات، بينما كشف الفحص الفني للجريمة أن منفذ الطعنة لا يتشابه مع الأثر الناتج عن سقوط القتيل على سيخ حديدي، حيث كانت حواف طعنة المجني عليه متساوية وبلا أي تهتكات في جوانب الجرح الذي وصل لقلبه.

أفادت تحريات المباحث وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، وتم استدعاء الزوجة وتضييق الخناق عليها أثناء الاستجواب، فاعترفت بارتكابها الجريمة، وقالت إن ليلة الجريمة نشب خلاف بينها وبين زوجها بسبب مشاكل عائلية، وعندما هددها زوجها بتطليقها استلت سكينا وطعنته في قلبه.

وأضافت المتهمة أنها أخفت سلاح الجريمة، ثم أبلغت عن وفاة زوجها عقب سقوطه على سيخ حديد في المزرعة التي يعمل بها.

وذكرت التحريات أنه تم الإبلاغ عن العثور على جثة عامل بها جرح طعني نافذ بالصدر، حيث أبلغت زوجته الشرطة بسقوطه على سيخ حديد.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط مباحث البحيرة، عدم صحة ما ورد بأقوال زوجة المتوفى وبتضييق الخناق عليها اعترفت بتفاصيل الجريمة انتقامًا من زوجها الذي هدد بطليقها.