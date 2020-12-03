صديق: إزالة عمارات مطلة على النيل في المرحلة الثانية لتطوير ماسبيرو

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك استثناءات من التطوير في منطقة مثلث ماسبيرو، مثل مبنى ماسبيرو ووزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية.

وقال "صديق"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الأبراج الموجودة على النيل سيتم إزالتها وتجديدها في المرحلة الثانية، وسيتم بناء أبراج جديدة بشكل جيد، لافتًا أن سكان هذه الشقق سيحصلون على شقق في نفس الأماكن، وأن أي مواطن يقيم في شقة على النيل سيحصل على شقة بدلًا لها على النيل.

وأوضح "صديق"، أنه سيتم تخصيص ساحة لركن سيارات ماسبيرو وذلك من أجل هدم جراج ماسبيرو وإعادة بنائه كجراج تحت الأرض، لافتًا لوجود 4 عمارات تراث معماري متميز في شارع 26 يوليو، ويتم التفاوض مع جهاز التنسيق الحضاري حول تجديدهم أو إزالتهم وذلك بعد مراجعة حالتهم الإنشائية.

وأشار إلى أن مشروع مثلث ماسبيرو سيكون مشروعا متكاملا سكنيا وفندقيا في قلب القاهرة، لافتًا إلى أن ميدان التحرير أصبح مزارا سياحيا مشيرًا أن الميادين في أوروبا تفتخر بالآثار المصرية.