بالصور.. إنجاز 65% من تطوير مثلث ماسبيرو

قال إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن نسبة إنجاز مشروع مثلث ماسبيرو بالقاهرة، تصل لـ65%، وجار العمل على قدم وساق، للانتهاء من المشروع عام 2021.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه جار إنشاء 3 أبراج سكنية، بواسطة شركات كبرى، وأول برجين مخصصين لأهالي مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة، حيث كل برج منهما عبارة عن 18 دورا يحوى 468 وحدة سكنية، أما البرج الثالث، استثماري عبارة عن 24 طابقا، يشمل 134 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يأتى فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير مسكن ادمى للمواطنين، لافتا إلى أن المساحة المخصصة للمشروع 6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم -جراج سفلى- بمسطح 19220م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي "تجارى" بمسطح 16970م2، ودور أول -جراج علوى- بمسطح 15800م2، سعة 280 سيارة، بالإضافة إلى برج رابع يتكون من بدروم ودور أرضي تجارى، و15 دور متكرر بإجمالي مسطح 10200م2.

وأوضح أن مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالعاصمة، تهدف لعودة القاهرة لممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية، التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو، تقع في نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، وتبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبي حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.

وتتميز المنطقة بوجود العديد من المبانى المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة، جارأعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.