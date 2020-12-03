أول صورة للبحث عن حارس أمن غرق برمال تل أثري في الدقهلية

هرع أهالي قريتي"الربع" و"منشأة السلام"، التابعتين لمركز تمي الأمديد، لمساعدة قوات الحماية المدنية بالدقهلية، لانتشال جثة "عبدالله السيد العدل" حارس أمن، والذي غرق بالرمال بمنطقة "الربع" الأثرية بالمركز أثناء تفقده المنطقة مع زملائه.

وحصلت "الوطن"، على أول صورة لعملية البحث عن الحارس داخل الرمال، وأكد شهود العيان أنها كانت عبارة عن حفرة عمقها يزيد عن 5 أمتار وانهالت الرمال عليه، وخرج منها جثة هامدة.

وشيع أهالي "منشأة السلام" جنازة الحارس الراحل، مساء الأربعاء، بعد أن صرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد تشريحها وبيان عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بتسليم الجثة لذويه.

وخرج أهالي القرية في انتظار وصول الجثة، وشيعوه إلى مثواه الأخير، بعد أن تأثر الأهالي للطريقة التي توفي بها.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، من حراس أمن منطقة "الربع" الأثرية، يستغيثون فيه من غرق زميلهم داخل حفرة وانهالت عليه الرمال في حفرة أعلى التل الأثري، ولم يتمكنوا من انتشاله.

انتقلت مباحث تمى الأمديد وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء أحمد عبدالفتاح مهدي، مدير الحماية المدنية بالدقهلية، وسيارة إسعاف، وتبين مصرع "عبدالله السيد العدل"، حارس أمن بالمنطقة الأثرية، مقيم قرية منشأة السلام التابعة لدائرة المركز، داخل حفرة من الرمال الموجود أعلى التل.

وبالفحص تبين سقوط الحارس داخل حفرة، وغاص داخل الرمال المتحركة، وبسؤال اثنين من الحراس مرافقيه، في محضر الشرطة، أوضحا أنه أثناء تجولهما في المنطقة للاطمئنان على الأمن بها وحمايتها من اللصوص، سقط زميلهما داخل حفرة، وحاول الإمساك به وإنقاذه إلا أنه لم يتمكنوا من انتشاله، فاستغاثوا بالنجدة، واتصلوا بالمسئولين عن المنطقة والذين حضروا على الفور إلي المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة، ومعه سلاحه الميري، وتليفونه المحمول، وجميع متعلقاته الشخصية والتي جرى التحفظ عليها، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن منطقة "تل الربع" إحدى أهم المناطق الأثري في محافظة الدقهلية، ومساحته تزيد عن 230 فدانا، محاطة بسور من الخارج، وتضم الكثير من الأثار، ومنها حكمت مصر القديمة على مدار عقدين من الزمن.