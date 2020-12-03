تطوير مثلث ماسبيرو: تسليم الوحدات السكنية للمواطنين نهاية عام 2021

أكد المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو بهيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة هي الممول للمشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة.

وقال "سليم"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إن مثلث ماسبيرو يختلف عن المدن الجديدة، نظرًا لأنه مساحته محدودة، وكان لابد من استغلال الارتفاعات، مشيرًا أن كود الارتفاعات مختلف في مثلث ماسبيرو والذي تصل مساحته لـ70 فدانا.

وأوضح أنهم بدأوا بمنطقة الإسكان البديل بمساحة 6 أفدنة، لافتًا أن البناء سيكون على 40 فدانا والباقي مساحات خضراء وانتظار وشوارع وأماكن فارغة، مشيرًا أن المواطنين سيعودون للإقامة في 936 وحدة سكنية، لافتًا أنهم سيقيمون في برجين متصلين كل برج 5 بنايات يبلغ ارتفاعها 18 دورا سكنيا، مؤكدًَا أن هذه الشقق ستكون على المفتاح، وأن الوحدات مختلفة المساحات ما بين غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، و3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، وذلك بناء على مساحة الشقة السابقة.

وأكد "نسيم"، على وجود مولات في الأدوار الأرضية والدور الأول تجاري، والدور الأول علوي سيكون جراجات حتى لا يركن أحد سيارته في الشوارع ويتسبب ذلك في حدوث زحام.

وأشار إلى أن الوحدات سيتم منحها للمواطنين بسعر التكلفة ويدفع المواطن التعويض الذي حصل عليه كمقدم للوحدة ويقوم بسداد الباقي بالتقسيط، نافيًا وجود تعنت من الدولة تجاه سكان مثلث ماسبيرو والدليل على ذلك عودتهم للإقامة في المنطقة مرة أخرى بعد تطويرها في 936 وحدة، وأن المواطنين لم يتم إخراجهم عنوة ولكنهم سيعودون مرة أخرى لوحداتهم.

ولفت إلى أن المواطنين كانوا قلقين بسبب الأعمال التي استغرقت وقتا طويلا تحت الأرض وحفز الخوازيق، وأن المواطنين كانوا يترددون على المنطقة للاستفسار عن موعد تسليم الشقق وأنهم اطمئنوا الأن بعد ظهور الأعمال على سطح الأرض، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية التي أمرت بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

وكشف مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو عن موعد تسليم الوحدات السكنية للمواطنين مشيرًا أن الشقق ستكون جاهزة للتسليم في نهاية عام 2021.