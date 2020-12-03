انتداب إبراهيم الحارون وكيلا لتموين جنوب سيناء

أصدر الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، قرارا رقم 191 لسنة 2020، اليوم، بندب إبراهيم محمد محمد الحارون، مفتش تموين أول، بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية لشغل وظيفة وكيلا لمديرية التموين، بمحافظة جنوب سيناء بدرجة مدير عام، خلفا لماهر حسبو الذي بلغ سن التقاعد، ونص القرار في مادته الثانية علي الجهات المعنية ضرورة تنفيذ القرار.

جدير بالذكر أن إبراهيم الحارون أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، ومن القيادات الشابة التي تعمل في التموين، ويبلغ من العمر 47 عاما، عمل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية مفتش تموين ورقابة تموينية ثم رئيس قسم الرقابة التجارية بمدينة الإسماعيلية، ورئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ثم وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، وعاد الي منصبه كرئيس الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، واخيرا وكيلا لمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، وكان له دور كبير في ضبط عمليات كثيرة خاصة بإغراق الأسواق بكميات كبيرة من السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية.