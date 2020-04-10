"تموين جنوب سيناء" يشن حملة على أسواق المدن بالمحافظة

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة مكبرة استهدفت المرور على المحال التجارية، والمخابز، والسلع الغذائية، والمواد التموينية، بالتنسيق مع مباحث التموين، و مديرية الطب البيطري، وذلك في إطار متابعة الأسعار والسلع المقدمة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير 18 محضرا، منها 10 محاضر عدم إعلان عن التسعيرة، و2 عدم وجود شهادة صحية، ومحضر لسلع مجهولة المصدر، محضر عدم وجود فواتير، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين نقص وزن رغيف الخبز.