استقرار أسعار الدواجن والبيض لليوم الثامن على التوالي

شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارًا لمدة 8 أيام متتالية في أسواق المحافظات، وذلك رغم انسحاب صغار المربين من السوق خلال فترة الشتاء خوفًا من النفوق وتعرضهم لخسائر فادحة بسبب انتشار الأوبئة، وزيادة التكلفة، فضلًا عن اتجاه أصحاب المحال إلى الشراء من المزارع مباشرة بدون وسطاء من التجار.

وذكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن قطاع البيض يعاني من تراجع كبير في المبيعات ما حافظ على استقرار وثبات الأسعار، نتيجة زيادة المعروض بالأسواق.

وتوقع أن تطرأ ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال فترة أعياد الميلاد، بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض، مضيفًا أن المنتجين يتجهون إلى بيع الأحجام الكبيرة من الدواجن لتعويض الخسائر.

ورصد "السيد" سعر بيع الدواجن في المزرعة بـ19 جنيهًا للكيلو، وتجزئه بـ24.5 جنيهًا، فيما تباع كرتونة البيض بـ29 جنيهًا.

وناشد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة أصحاب محلات الدواجن بالالتزام بمواعيد فتح وإغلاق المحال، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون .

كما ناشد الحكومة بوضع خطة معينة واستراتيجية جادة لحل المشاكل الأساسية التي تواجه صناعة الدواجن، منها توفير أراض للبنية التحتية لنقل المزارع أو لتوصيل الغاز لمزراع صغار المربين وتطوير المزارع وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، والذي سيؤدي إلى زيادة عدد المزارع الصغيرة وزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب.