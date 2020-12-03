بورصة الدواجن اليوم الخميس 3-12-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، استقرارا في الأسواق المصرية، وذلك بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، كما وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020 متأثرة بجاحة فيروس كورونا السمتجد.

وتستعرض "الوطن" أسعار بورصة الدواجن وأسعار البيض والمنتجات الأخرى في الأسواق اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء كان قد شهد انخفاض طفيف يوم الإثنين 30 نوفمبر الماضي، بقيمة تصل إلى جنيه واحد فقط، ما جعله يؤثر على انخفاض أسعار باقي منتجات الدواجن مثل البيض والصدور والبانية، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 18جنيها في حين يصل سعرها للمستهلك إلى 22 جنيها بحسب المنطقة.

وأوضح إلى أن أسعار كرتونة البيض وصل في السوق المصرية ليتم بيعه من المزرعة 24 جنيها، ويصل سعر كرتونة البيض للمستهلك في السوق والسوبر ماركت ما بين 31 و33 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، وبشكل خاص بعد أن شهدت اسعار العلف ارتفاع خلال الفترة القليلة الماضية، ليصل سعر الطن 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الدواجن أثر بشكل كبير على صغار المربين والتجار، بسبب اقتراب السعر البيع من التكلفة.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

رحلة أسعار الدواجن خلال الشهور الماضية

ووصلت أسعار بورصة الدواجن إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، ولكن منذ ما يقرب من شهرين، بدأت الأسعار في الارتفاع التدريجي مرة أخرى، حتى اقتربت الأسعار من تكلفة إنتاجها، وذلك بسبب عودة الطلب عليها مرة أخرى.

وفي آخر شهر يونيو الماضي، انخفضت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحزظا بقيمة 25% حسب ما أعلنت الغرفة التجارية، كما سجلت أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه حتى الآن لم يمكن معرفة سبب تذبذب أسعار الدواجن في السوق المحلية، حيث إن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، خاصة بعد ارتفاع أسعار العلف، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف جنيه، مؤكدًا على أن انخفاض أسعار الدواجن أثر بشكل كبير على صغار المربين والتجار، بسبب اقتراب السعر البيع من التكلفة.