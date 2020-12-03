كواليس "دهس" موظف بسيارة نجل وزير سابق في أكتوبر

كعادته كان الشاب الأربعيني شريف سعد، يشق طريقه أمام هرم سيتي في مدينة أكتوبر، لم يكمل عبور الطريق وفجأة في مشهد مروع أصبح جثة هامدة تحت عجلات سيارة فارهة يستقلها نجل وزير شاب كان يقودها بسرعة جنونية، لم يكترث بما حدث وهرب بعد ارتكاب جريمته النكراء.

الهروب

200 متر قطعها المتهم بسيارته هاربًا لكنها توقفت فجأة بعد حدوث عطل فني في المحرك "الموتور"، فتركها وترجل منها هاربًا من محيط الحادث الذي شهده عددًا من المارة حاولوا إسعاف الشاب المجني عليه، لكنهم تأكدوا من وفاته فأسرعوا إلى إبلاغ كمين شرطة قريب من الحادث فانتقلت قوة أمنية لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحريات

بينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه موظف في نيابة بولاق بمحكمة جنوب الجيزة، وأنه فوجئ بسيارة ماركة "بي إم دبليو إكس 3" تسير بسرعة جنونية تجاهه ولم يتمكن من الهروب منها ودهست تحت عجلتها في لحظات.

نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى أكتوبر وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان ومناظرته وإعداد تقريرًا بسبب الوفاة، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت 3 من شهود العيان.

تحفظت أجهزة الأمن على السيارة، ولاحقت المباحث المتهم حتى تمكنت من القبض عليه وعمره 19 سنة وهو نجل وزير الاستثمار في حكومة إبراهيم محلب بعد ساعات من تنفيذ الحادث، وذلك من خلال تتبع أرقام لوحة السيارة التي تهشم الجزء الأمامي منها.

يتعاطى المخدرات

أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه بتهمة القتل الخطأ، وأحالته إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل مخدرات وثبت أنه كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر، ونسبت إليه النيابة تهمة تعاطي المخدرات وقيادة سيارته تحت تأثيرها.

تفاصيل الحادث

وبدأت الأجهزة الأمنية، مناقشة شهود العيان حول الحادث، والذين أدلوا بمواصفات السيارة التي كانت متجهة في الطريق المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد، وكان يسير بسرعة جنونية، وبدأ فريق بحث من ضباط مديرية أمن الجيزة، فحص السيارات المشابهة للمواصفات، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم وبيانات السيارة التي تطابقت مع أقوال شهود العيان، وأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وأعدّت الشرطة كمائن لضبطه، حيث تمكنت إحداها من القبض عليه.