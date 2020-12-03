وفاة ممرضتين في البحيرة بعد إصابتهما بكورونا

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، وفاة مشرفة تمريض بمستشفى حوش عيسى المركزي بالمعاش، وممرضة بفرع التأمين الصحي بمركز أبو المطامير، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونعت إدارة مستشفى حوش عيسى المركزي، وجميع العاملين بالمستشفى، عبلة غزالي، مشرفة التمريض بالمعاش، وذكروا أنها لم تتأخر يومًا عن خدمة المرضى، أثناء عملها بالمستشفى المركزي، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة، كما نعى العاملون بالإدارة الصحية بحوش عيسى الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

فيما نعى فرع التأمين الصحي بالبحيرة، برئاسة الدكتور وليد جمال، واللجنة النقابية، الممرضة فكرية كامل، بفرع عيادة التأمين بمركز أبو المطامير، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وفي وقت سابق، توفي المحاسب رجب قنديل، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد احتجازه داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

"ببالغ الحزن والأسى ننعي المغفور له بإذن الله تعالى رجب قنديل، نائب رئيس مركز ومدينة الدلنجات، سائلين العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يحرم جسده الطاهر على النار وجميع موتى المسلمين" بهذه الكلمات نعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة مجدي إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية، وجميع العاملين بالوحدة المحلية والقرى التابعة، فقيدهم الذي توفي صباح اليوم.

يشار إلى أن الفقيد آخر ما كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوم 17 نوفمبر الماضي، قائلا: "يا رب لا ملجأ إلا إليك يا الله، اشفني وأشف كل مرضى المسلمين".