دول تعلن مجانية التطعيم ضد فيروس كورونا

وافق البرلمان الياباني، اليوم، على مشروع قانون لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للمواطنين مجانا، مع تغطية الحكومة المركزية للتكلفة، في إطار خطة رئيسية لكبح تفشي الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، أن تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بعد موافقة مجلس النواب، سيؤدي إلى دخول القانون حيز التنفيذ ويلزم الحكومات المحلية بإدارة حملة التطعيمات المجانية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويتضمن القانون بندا يلزم المواطنين من حيث المبدأ بالتطعيم ضد كورونا المستجد، بيد أن هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم تأكيد فعالية وسلامة اللقاحات بشكل كامل.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، أن توفير اللقاح سيكون مجانا، ولن يكون إلزاميا.

وقال وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، في كلمة في مجلس الشيوخ بالبرلمان، إن "شراء اللقاحات سيكون مركزيا وسيتم تطعيم الإيطاليين مجانا"، مؤكدا أن "اللقاح لا يمكن أن يكون امتيازا، ويجب أن يكون متاحا للجميع".

بيسكوف: للمواطنين الروس أولوية مطلقة للتطعيم باللقاح المحلي

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم، أن الأولية المطلقة للتطعيم باللقاح المحلي الروسي ستكون للمواطنين الروس.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "الأولوية المطلقة لمواطني روسيا بالطبع"، مضيفا إن "الإنتاج المحلي، أي الإنتاج داخل روسيا، الذي بدأ، سيلبي على وجه التحديد احتياجات الروس".

وأوضح بيسكوف أنه "فيما يتعلق باحتياجات المستهلكين المحتملين لهذا اللقاح في الخارج، سيتم تلبيتها بشكل أساسي من خلال سلاسل الإنتاج التي يبنيها الصندوق (صندوق الاستشمار الروسي المباشر) الآن مع شركاء أجانب"، مؤكدا أنه عند التطعيم "الأولوية المطلقة للمواطنين الروس الذين يرغبون في الحصول على اللقاح".

وسجلت السلطات الروسية حتى الآن لقاحين مضادين لفيروس كورونا، هما "سبوتنيك V" الذي يعمل على إنتاجه مركز "غاماليا" العلمي، ولقاح "إيبيفاك كورونا" الذي طوره مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.