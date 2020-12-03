حملات على المقاهي والمصانع لمراجعة بالإجراءات الوقائية في كفر الشيخ

أجرى اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، جولة تفقدية، اليوم، بمصانع المنطقة الصناعية وشملت الجولة تفقد المقاهي للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وشدد على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء الخاص بحظر تقديم الشيشة فى المقاهي باعتبارها مصدراً لنقل العدوى، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية على كافة المنشآت للتأكد من التزام القائمين عليهابتطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال رئيس المدينة، إن الأجهزة التنفيذية والأمنية تشن حملات رقابية بشكل دوري على المقاهى والكافيهات للتأكد من التزامها بنسبة التشغيل المقرررة، وتطبيق إجراءات التباعد وحظر تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهى .

كما تفقد رئيس المدينة المنطقة الصناعية ببلطيم التي تضم 110 مصانع ومجمع حرفي، منها مصنع الأدوية، ومطاحن الدقيق، ومصانع الأعلاف المتعددة، ومصانع الحلوى والمواد الغذائية، والبويات والأخشاب، وصناعة الألمونيوم والكرتون والبلاستيك والمنسوجات.

و أشار "سنوسي" إلى أن هناك خطة لتجميل وتطوير المنطقة الصناعية والبدء فورا فى تنفيذها، وتتضمن تطوير وتجميل الطرق داخل المنطقة الصناعية والاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وإعادة إنارة الأعمدة الكهربائية وصيانة المحولات العامة ومراجعة حنفيات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والأمن الصناعى بالمنطقة الصناعية والمنشأت الموجودة بها، لأهميتها فى حالات الحرائق والأزمات، وتركيب كاميرات مراقبة خارجية، مع تركيب لافتتات لكل مصنع على حده، والاهتمام بالمظهر الخارجى والجمالى لكل منشأة.

كما شدد على رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة والتجميل بشوارع المدينة، والمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق العامة والمساحات الخضراء والحفاظ على الشكل الحضارى بها، من خلال قص وتقليم الأشجار وتقديم أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين .