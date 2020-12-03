بعد قليل.. "الإحصاء" يعلن نتائج الدخل والإنفاق بحضور رئيس الوزراء

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق 2019-2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويعتبر بحث الدخل والإنفاق أحد أهم الأبحاث الاقتصادية التي يجريها الجهاز، كل عامين، ويهـدف إلى توفير بيانات تفصيلية تساعد في التعرف على الأنماط الاستهلاكية في المجتمع والتغيرات التي تطرأ عليها، كما يوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة، ومستويات وخريطة الفقر، فضلًا عن توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرًا مهمًا لقياس التضخم.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زارت الاسبوع الماضي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة سير العمل ببحث مؤشرات الدخل والإنفاق، وكان في استقبالها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز وقيادات الجهاز الذين احتفلوا بفوز وزيرة التخطيط بجائزة أفضل وزير عربي من جائزة التميز الحكومي العربي.

ويجرى الجهاز البحث كل عامين، حيث كانت أبرز نتائج البحث الماضي 2017-2018، أن نسبة الإنفاق الفعلى للأسرة على الطعام والشراب جاءت فى المركز الأول بنسبة 73.1%، يليه المسكن ومستلزماته بنسبة 18.7%، ثم الخدمات والرعاية الصحية بنسبة 9.9%، و4.7% على الدخان (السجائر- المعسل)، وجاءت أقل نسبة إنفاق للأسرة المصرية على الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%.