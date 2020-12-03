مصدر أمني يكشف تفاصيل أزمة موتوسيكل آسر ياسين وواقعة أطفال الشوارع

كشف مصدر أمني تفاصيل واقعة اعتراض أطفال الشوارع للفنان آسر ياسين في الزمالك، بأن عددا من المتسولين تجمعوا حول الفنان آسر ياسين عقب خروجه من المؤتمر مترجلًا لاستقلال دراجته، من أجل الحصول منه على أموال لكنه رفض، وعندما شاهدوا سيارة الشرطة فروا هاربين.

وأكدت المصادر أن الأمن الإداري بدار الأوبرا منع الفنان آسر ياسين من دخول الدار، أمس، بدراجته النارية لحضور افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42.

وأضافت المصادر، أن الأمن الإداري تفاجأ بحضور آسر ياسين بدراجته النارية مرتديًا خوذة وجاكت جلد، حيث اعترض على دخوله، وجرى توضيح الأمر للفنان بأنه ممنوع دخول الدراجات النارية، وأنهم ينفذون تعليمات الإدارة.

وأوضحت المصادر أن الفنان خرج بدراجته النارية لمدة دقائق ثم عاد من دونها وبعدها عاد ودخل لحضور فعاليات المؤتمر، وكان معه الخوذة التي كان يقود بها دراجته.